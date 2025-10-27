Superstars kommen: Deep Purple spielen beim Tollwood 2026

Die ersten Konzerte für den Tollwood-Sommer 2026 sind bereits ausverkauft, Fans sollten sich also beeilen. Vor allem bei einem neu angekündigten Act.

Das Musikprogramm in der Tollwood-Musik-Arena bietet immer eine ganz besondere Mischung von jungen Stars und etablierten Künstlern. Das Programm für 2026 ist noch nicht komplett.

LaBrassBanda kommen in die Musik-Arena. (Foto: Dietmar Hurnaus)

Neu angekündigt sind nun die britischen Rocklegenden von Deep Purple, die am 19. Juli in der Musik-Arena spielen. Die Karten hierfür sind allerdings noch nicht im Vorverkauf erhältlich. Dieser soll Ende Oktober 2025 beginnen.



Fest stehen bislang vor allem Acts aus Deutschland und aus Österreich. Doch nun geht das Team noch einen neuen Weg: Auf Facebook hat das Tollwood-Team einen Aufruf veröffentlicht: "Wir wollen von Euch wissen: Wen wollt Ihr 2026 in der Musik-Arena sehen? Schreibt uns Eure Wünsche in die Kommentare – egal ob große Namen, Überraschungsacts oder Eure Lieblings-Newcomer*innen. Vielleicht stehen sie ja schon im nächsten Sommer auf unserer Bühne. Wir sind gespannt auf Eure Ideen! "

Karten sind bereits erhältlich für Alvaro Soler (20. Juni), Bosse (21. Juni 2026), Herbert Pixner (24. Juni), Pizzera und Jaus (25. Juni 2026), Oimara und Freind (26. Juni 2026), Milano (3. Juli 2026), LaBrassBanda (4. Juli 2026), Versengold , Fiddlers­green und Paddyhats (11. Juli 2026) sowie für. Auftreten wird auch Rainhard Fendrich.

Deep Purple spielen in der Musik-Arena

Der Österreicher feiert am 5. Juli 2026 in der Musik-Arena sein 45-jähriges Bühnenjubiläum. Und die Tollwood-Urgesteine Schmidbauer und Kälberer, die dieses Jahr Ami Warning zu Gast hatten, laden 2026 Stoppok mit auf die Bühne (15. Juli), zudem Hannes Ringlstetter und Wolfgang Niedecken. Wincent Weiss wird am 18. Juli in der Musik-Arena spielen. Und Checker Tobi gestaltet einen Nachmittag am 12. Juli um 14 Uhr in der Musik-Arena. Dieser ist allerdings ebenso ausverkauft wie der Auftritt von Gerhard Polt und den Wellbrüdern (12. Juli 2026).

Der Oimara spielt am 26. Juni 2026 in der Musik-Arena. Foto: Thomas Willibald

Foreigner feiern 50. Geburtstag in der Musik-Arena

Auch Foreigner kehrt zurück nach München auf die Tollwood-Bühne und feiert 50-jähriges Band-Jubiläum. "I Want to Know What Love Is" – singen Foreigner am 2. Juli 2026 in der Tollwood Musik-Arena. Ihre größten Hits wie "Juke Box Hero", "Cold As Ice" oder "Hot Blooded" machten die britisch-amerikanische Rockband bekannt und begeistern bis heute Generationen. In der Musik-Arena laden sie auf eine Zeitreise durch 50 Jahre ihrer Hits. Mit ihrem neuem Lead-Sänger Luis Maldonado bringt Foreigner das besondere Gefühl der 80er zurück ins Hier und Jetzt. "Feels Like the First Time“ – weil Foreigner seit fünf Jahrzehnten beweist, dass echte Musik niemals altert. Tickets für 82,60 Euro sind schon erhältlich. Auch Zaz ist zum wiederholten Male dabei. Die Französin tritt am 16. Juli auf.

Sänger Ian Gillan und Ian Paice von der britischen Rockband Deep Purple © Valentin Flauraud (KEYSTONE)

Karten für alle anderen Konzerte, außer dem von Deep Purple 2026, kann man schon erwerben: Die Tickethotline ist unter 089/3838 500 zu erreichen (montags bis donnerstags von 9 bis 17 Uhr sowie freitags von 9 bis 15 Uhr).

