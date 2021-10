Robbie Williams und Helene Fischer in München: Ein Rendezvous der besonderen Art?

Robbie Williams gibt nächstes Jahr nur ein Konzert in Deutschland – und zwar in München. Außerdem hofft er auf ein Duett mit Helene Fischer.

Robbie Williams und Helene Fischer bei der Bambi-Verleihung vor zwei Jahren in Berlin.

Das sind doch mal innige Nachrichten: Musikstar Robbie Williams hofft auf ein weiteres Duett mit Schlagerikone Helene Fischer bei seinem Auftritt in München im kommenden Jahr.

"Es würde mich freuen, wenn Helene nach ihrer Show in der Woche darauf bei meinem Konzert vorbeischaut", ließ der britische Sänger über die sozialen Medien verlauten. "Vielleicht können wir ein Duett performen. Erfahrung hätten wir ja schon", meinte der 47-Jährige. Williams und Fischer hatten im Jahr 2019 ein Weihnachtsduett veröffentlicht, außerdem absolvierten die beiden bereits gemeinsame Live-Auftritte.

Helene Fischer spielt eine Woche vor Robbie Williams in München

Williams gibt am 27. August 2022 sein einziges Deutschlandkonzert im kommenden Jahr. Und zwar auf dem Open Air-Gelände der Messe München, das bekanntlich Platz bietet, auf Abstand zu gehen. Fischer ist eine Woche vorher - am 20. August - ebenfalls für ihr einziges Deutschland-Konzert zu Gast in der bayerischen Landeshauptstadt.

Williams' Auftritt auf dem Messegelände werde "eines der größten Live-Konzerte seiner bisherigen Karriere in Deutschland, Österreich und der Schweiz", hieß es vonseiten des Veranstalters.

