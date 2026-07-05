Nina Chuba live in München: Wichtige Infos zu Setlist, Support Act und Anfahrt

Zuletzt war Nina Chuba am 29. Oktober 2025 in München zu Gast. Im Rahmen ihrer "Sommershows"-Tour kommt die 27-jährige Sängerin im Juli gleich für drei Konzerte zurück in die Olympiahalle.

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Nina Chuba gibt im Juli 2026 drei Konzerte in der Münchner Olympiahalle

Als die zehnjährige Nina Katrin Kaiser 2008 als junge Ermittlerin Marie Krogmann in der Jugend-Krimiserie "Die Pfefferkörner" zu sehen war, war noch nicht abzusehen, dass sie 14 Jahre später die europäischen Charts erobern sollte.

Unter dem Künstlernamen Nina Chuba erreichte sie im Jahr 2022 mit dem Song "Wildberry Lillet" einen Hit, der es in Deutschland und Österreich bis an die Spitze der Charts schaffen sollte und ihr zum musikalischen Durchbruch. Dieses Kunststück gelang ihr auch mit ihrem Debütalbum "Glas", welches sich in Deutschland, Österreich und der Schweiz über 220.000-mal verkaufte.

Im Oktober 2025 feierte Nina Chuba ihre Premiere in der Münchner Olympiahalle, Anfang Juli kommt die 27-jährige Sängerin im Rahmen ihrer "Sommershows"-Tour für gleich drei Konzerte zurück in den Olympiapark.

Wann spielt Nina Chuba in München?

Nina Chuba ist am 4., 5. und 6. Juli zu Gast in der Münchner Olympiahalle

Nina Chuba in München: Gibt es noch Tickets für die Konzerte?

Für alle drei Münchner Konzerte sind beim Ticketanbieter Eventim noch Karten ab 68,40 Euro bzw. 73,30 Euro zu haben. (Stand: 2. Juli 2026)

Gibt es bei Nina Chuba in München einen Supporting Act?

Bei den drei Konzerten in der Olympiahalle wird die Berliner Sängerin Kayla Shyx im Vorprogramm zu hören sein.

Wann beginnt das Konzert?

Einlass in die Olympiahalle ist an allen drei Tagen für 17.30 Uhr geplant. Das offizielle Programm beginnt um 19 Uhr.

Setlist: Welche Songs wird Nina Chuba in München spielen?

Wenn Nina Chuba 2026 dieselben Songs präsentiert wie bei der Arena Tour 2025 dann dürfen sich die Fans auf folgende Songs freuen.

Wildberry Lillet

Ich glaub ich will heut nicht mehr gehen

Wenn das Liebe ist

Lululemonsqueezy

Jeeep

Malediven

Mangos mit Chili

Mama shoot

3 Uhr Nachts

Überdosis

ILMILMN (Skit)

Unsicher

Rückspiegel

Fucked Up

Rage Girl

Ende

Ich hass dich

Glatteis

Nimm mich mit

Fahr zur Hölle

Encore:

Fata Morgana

So lange her

Außer in München: Wo tritt Nina Chuba im Jahr 2026 noch auf?

Neben ihren drei Konzerten in München am 4., 5. und 6. Juli tritt Nina Chuba auch in Köln (25. Juni), Stuttgart (26. Juni), St. Gallen (27. Juni), Dortmund (1. Juli), Dresden (3. Juli), Wien (9. Juli), Linz (10. Juli), Mainz (16. Juli), Spalt (17. Juli), Bern (18. Juli), Bielefeld (20. August), Bremen (21. August), Hamburg (22. August), Essen (28. August), Hannover (29. August) und in Berlin (11., 12. und 13. September) auf.

Nina Chuba in München: Anreise zur Olympiahalle

Empfohlen wird die Anreise mit dem öffentlichen Nahverkehr mit folgenden U-Bahn-, Tram- oder Buslinien:

U3 oder U8: Haltestelle Olympiazentrum

Haltestelle Olympiazentrum U2 bis Scheidplatz, dann Umstieg in U3 oder U8

bis Scheidplatz, dann Umstieg in U1: Haltestelle Gern oder U1 bis Olympia-Einkaufszentrum, dann Umstieg in die U3 (Haltestelle Olympiazentrum)

Haltestelle Gern oder bis Olympia-Einkaufszentrum, dann Umstieg in die (Haltestelle Olympiazentrum) Tram 20 und 21: Haltestelle Olympiapark West

Haltestelle Olympiapark West Tram 27: Haltestelle Petuelring

Haltestelle Petuelring Buslinie 144: Haltestellen Spiridon-Louis-Ring, Olympiasee, Olympiaberg

Haltestellen Spiridon-Louis-Ring, Olympiasee, Olympiaberg Buslinie 173: Haltestellen Olympiazentrum, Olympia-Eissportzentrum, Petuelring

Haltestellen Olympiazentrum, Olympia-Eissportzentrum, Petuelring Buslinien 177 und 178: Haltestelle Petuelring

Auto: Wer mit dem Pkw anreist, kommt über den Mittleren Ring zum Olympiapark. Parkplätze befinden sich auf dem Gelände.