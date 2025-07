Nach Brand: Tomorrowland-Festival kündigt neue Hauptbühne an

Zwei Tage vor Beginn des Tomorrowland-Festivals im belgischen Boom hatte ein Feuer die Hauptbühne zerstört. Die Veranstalter haben nun ein Update pünktlich zum Festivalstart gegeben.

Die zerstörte Festivalbühne in Boom.

Das Tomorrowland-Festival in Belgien hat nach der Zerstörung der Hauptbühne durch einen Großbrand am vergangenen Mittwoch ein Update gegeben. Zum Startschuss an diesem Freitag können die Veranstalter eines der größten und bekanntesten elektronischen Musikfestivals eine frohe Botschaft verkünden.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

"Wir sind bereit für euch", heißt es in dem Statement für die Festivalbesucher. "Unsere Teams arbeiten Tag und Nacht, mit Herz und Seele, um das Unmögliche möglich zu machen: Tomorrowland Belgium 2025 wird um 14 Uhr die Türen öffnen." Demnach werde es ein "alternatives Setup für die geliebte Mainstage" geben, das ab 16 Uhr bespielt werden soll, "vorbehaltlich eventueller Änderungen in letzter Minute". Ab 14 Uhr werden die Künstler auf allen anderen Bühnen wie geplant auftreten. Abschließend heißt es: "Tomorrowland wird sich vereinen, stärker als je zuvor!" , soll bei dem Aufbau der neuen Bühne Equipment der Rocker Metallica zum Einsatz gekommen sein. Die Sound-Boxen sollen demnach von der Band stammen.

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Jetzt anmelden

Künstler zeigen sich begeistert

"Es wird legendär. Wir sehen uns später auf der Mainstage", kommentierte das EDM-Trio Meduza, das um 19:50 Uhr auftreten soll, begeistert das Posting des Festivals. DJ und Produzent Nico Moreno, der am zweiten Festival-Wochenende auf der Mainstage auftreten soll, schrieb: "Großen Respekt an das Tomorrowland-Team und alle, die daran arbeiten, dies für die Fans und Künstler zu ermöglichen. Lasst uns dieses Jahr unvergesslich machen." Weitere DJ-Kollegen wie Tiësto (56) oder Armin van Buuren (48) zeigten sich in den Kommentaren beeindruckt von den Bemühungen der Veranstalter.

Das Tomorrowland findet jedes Jahr im Juli im belgischen Boom statt, dieses Mal an den Wochenenden 18. bis 20. Juli und 25. bis 27. Juli. Die erste Ausgabe von Tomorrowland wurde 2005 als eintägiges Festival mit 9.000 Besuchern veranstaltet. Heute besuchen über zwei Wochenenden rund 400.000 Fans elektronischer Musik das Festival, das für seine Stages mit teils aufwendig gestalteten Bühnenbildern bekannt ist.