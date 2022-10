"Live in Syracuse 1985": Prince-Konzert in der Arte Mediathek

Das denkwürdige Konzert "Live in Syracuse 1985" von Prince ist noch bis Ende Oktober in der Arte-Mediathek zu sehen. Unter dem Titel "Prince and the Revolution: Live" gibt es das Konzert auch als CD, LP und DVD.

Genie und Wahnsinnsquatsch können kaum näher beisammen liegen als bei Prince' Konzert in Syracuse 1985. In der Arte Mediathek kann man sich derzeit in voller Länge anschauen, was er mit seiner Band "The Revolution" bei der "Purple Rain"-Tour veranstaltete. Da schwebt er im typischen Achtziger-Brimborium von unten auf die Bühne und haut dem Publikum sogleich ohne Pause fünf unglaubliche Nummern um die Ohren: "Let's Go Crazy" mit einem irren Gitarren-Solo, "Delirious", "1999", "Little Red Corvette" und "Take Me With U".

Weltstar der Achtziger Jahre

Da bleiben keine Fragen offen: Wer sich nochmal vergewissern will, dass Prince das musikalische Wunder der achtziger Jahre war, hat in diesen 23 Minuten die kompakte Gelegenheit dazu.

Kultur Royal

Doch dann der plötzliche Einschnitt: Denn kaum hat Prince sein Publikum überwältigt, will er es, nun ja: begatten. Quälend lang faselt er bizarre Anmach-Monologe, deren Adressat wahlweise eine fiktive Angebetete oder eben die 50.000 in der Arena sind. Unterlegt wird das von zeitgenössischem Synthie-Gewaber. Zwischendrin spielt Prince ein paar unbekanntere Songs und Singles-B-Seiten, dann fragt er das Publikum lasziv, ob es mit ihm ein Bad nehmen wolle und steigt allen Ernstes in eine eingeschwebte Wanne.

Fragwürdiges Konzertende mit Erinnerungswert

Entschädigt wird der Zuschauer stets, wenn Prince sich mit Stücken wie "I Would Die 4 U" aufs Musizieren verlegt, doch zum Finale der Schlussnummer "Baby, I'm A Star" zelebriert er dann einen Höhepunkt, der der absolute Tiefpunkt ist: Da fummelt er an seinem Gitarrenhals herum, bis aus dem Gitarrenkopf Flüssigkeit herausspritzt. Da kann man als Zuschauer nur noch stöhnen. Die zwanzigminütige Zugabe "Purple Rain" ist quasi das Nachspiel.

So verdichtet wie hier lassen sich die Verrücktheiten der achtziger Jahre selten erleben, dieses zeitgeschichtliche Dokument bleibt dem Zuschauer lange in Erinnerung. Alternativ kann man sich die Gaga-Inszenierung aber auch sparen und die teils grandiose Musik gleich auf den gerade erschienenen Tonträgern hören: Bei der CD-Ausgabe ist die Konzert-DVD dabei. Die 3-LP-Ausgabe ist zwar verhältnismäßig erschwinglich, dafür aber in einer recht windigen Box verpackt.

Prince and the Revolution: "Live", als 2 CD plus DVD oder als 3-LP-Set (Sony). "Prince: Live in Syracuse 1985" bis 26. Oktober in der