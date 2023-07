Im Wow-Look: Heidi Klum feuert Tokio Hotel beim CSD in Berlin an

Auch beim CSD in Berlin konnten die Musiker von Tokio Hotel auf ihren wohl treuesten Fan zählen: Heidi Klum fieberte direkt aus dem Publikum mit - inklusive aufreizendem Look.

Nach dem missglückten Deichbrand-Auftritt aufgrund einer technischen Panne am Freitag (21. Juli) haben sich die vier Musiker von Tokio Hotel nicht unterkriegen lassen. Nahtlos ging es am Samstag (22. Juli) direkt weiter nach Berlin für einen Gig beim CSD. Wieder mit von der Partie: Heidi Klum (50), die fleißig mitgenommen hat.

Heidi Klum in Feder-Hotpants

Im Hingucker-Outfit aus knapper Hotpants mit Federn, weißem BH, dunkelblauer Bomberjacke, hohen High Heels und inklusive Glamour-Make-up feuerte Klum aus der ersten Reihe im Publikum ihren Ehemann und dessen Band an.

Bill und Tom Kaulitz (33), Gustav Schäfer (34) und Georg Listing (36) legten eine spektakuläre Show mit Outfitwechsel, Konfettiregen und Gitarrensolos hin. Das Publikum sang lautstark mit und feierte die Band mit tosendem Applaus.

Deichbrand-Veranstalter äußern sich zur Panne

haben sich inzwischen auch die Veranstalter des Deichbrand-Festivals zu dem Auftritt von Tokio Hotel zu Wort gemeldet. Demnach habe es am Freitagabend einen "irreparablen technischen Defekt" gegeben, weshalb die Band nicht ihr volles Set spielen konnte. "Wir versprechen euch, dass sowohl wir als auch die Band unser Bestes geben werden, diesen Auftritt beim Deichband-Festival nachzuholen", heißt es weiter.

Auch Tokio Hotel meldeten sich nach der Panne beim Deichbrand umgehend via Instagram zu Wort und entschuldigten sich bei den Fans. "Wir sind am Boden zerstört", so Bill Kaulitz. "Es tut uns so leid, wir konnten unser Set nicht beenden. Wir haben uns so lange darauf vorbereitet und eine unglaubliche Show für euch geplant." Doch alles habe plötzlich versagt und sie hätten nicht auf die Bühne zurückkehren können.

"Das einzige, was wir noch tun konnten, war eine Gitarre zu nehmen und zu versuchen, 'Durch den Monsun' zu spielen", erzählte Bill Kaulitz weiter. Das taten die vier Männer dann auch und die 60.000 Festival-Besucher sangen lautstark mit. "Wir waren überwältigt", so der Tokio-Hotel-Frontmann.