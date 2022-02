Großartig, aber zu lang: Neues Album von Big Thief

Das New Yorker Quartett Big Thief bringt mit "Dragon New Warm Mountain I Believe in You" ein neues Album heraus. Viele großartige Songs, aber einen Tick zu lang.

München - Vier Sessions, vier Orte in den USA, vier verschiedene Tontechniker: Das war das Konzept zum neuen Album des vielgelobten, ja gehypten New Yorker Quartetts Big Thief. Sound und Herangehensweise sollten sich bei den Sessions bewusst unterscheiden, so als ob vier verschiedene Alben entstehen würden, die Tontechniker bekamen jeweils freie Hand. Schlagzeuger James Krivchenia leitete das Prozedere als Produzent, und er hatte sich das Ganze auch ausgedacht: So sollten die vielen verschiedenen Seiten des Songwritings von Sängerin Adrianne Lenker besonders gut zur Geltung kommen.

Folk, Country, Pop, New Wave: Ein vielseitiges Album

Das Ergebnis ist das erwartbare Kuddelmuddel mit gewaltiger Bandbreite: Mal spielt Big Thief zarten Folk ("Change"), mal beschwingten akustischen Country ("Spud Infinity"), mal Düster-Pop ("Blurred View"). Und bei "Little Things", einer experimentellen Nummer mit New Wave-Anklängen, bearbeitete der Tontechniker die Spuren stark und schuf damit den finalen Song überhaupt erst. Das Album ist also genauso unentschlossen, weitschweifig und exzentrisch wie sein Titel: "Dragon New Warm Mountain I Believe in You".

Dieses gewollt Inhomogene ist aber kein Problem, im Gegenteil: Bei allen Sessions ist tolle Musik entstanden - aber eben auch sehr viel Musik, insgesamt 45 Songs, und die Band entschied sich dann für 20. Doch sie hätte viel strenger mit sich selbst sein müssen: "Dragon New Warm Mountain I Believe in You" hätte ein Meisterwerk werden können, wenn sich die Band auf die Hälfte der Songs beschränkt hätte.

Voll mit großartigen Songs und tollen Momenten

Denn hier sind grandiose Lieder zu hören: das betörende "No Reason" etwa, der Titelsong "Dragon New Warm Mountain I Believe in You", auf dem Adrianne Lenker ätherisch wie Kate Bush haucht, und, am allertollsten, "The Only Place", das halb Folksong, halb Kunstlied ist.

Toll sind auch "12,000 Lines", ein Liebeslied von Frau zu Frau, das beschwingte "Spud Infinity" und "Time Escaping", das entfernt an die Talking Heads erinnert. Bei all diesen Songs kommt die begnadete Stimme von Adrianne Lenker voll zur Geltung. Die ist höchst intensiv, extrem vielseitig, charismatisch und vor allem: zauberhaft schön. Und die Band mit Gitarrist Buck Meek, der kürzlich mal von Bob Dylan engagiert wurde, hat einen wunderbaren Sound, warm und mit Seele.

Zu langes Doppelalbum mit einfallslosen Songs

Doch, ach, viele andere Nummern sind viel einfallsloser und fallen extrem ab: etwa "Heavy Bend", "Flower of Blood" oder "Love Love Love". Auf die Dauer von 80 Minuten macht sich auch bemerkbar, dass die Arrangements zwar voller Wohlklang, aber frei von Dramaturgie sind: Die letzte Strophe klingt meist genauso wie die erste, von Dynamik, Steigerung und Überraschung keine Spur. "Sparrow" und "Dried Roses" bestehen sogar nur aus vier- und achttaktigen Motiven, die immer wieder gespielt und gesungen werden - das sind weniger fertige Lieder als tolle Songideen, die der Auftakt zu weiterer Arbeit hätten sein sollen.

So ist "Dragon New Warm Mountain I Believe in You" ein weiteres der kaum zu zählenden Doppelalben der Rockgeschichte, die besser ein einzelnes Album geworden wären. Diese latent grandiose Band bräuchte beim nächsten Mal also nicht vier Studios und vier Toningenieure, sondern einen externen Produzenten - am besten einen strengen.

Big Thief: "Dragon New Warm Mountain I Believe in You" (erschienen bei 4AD/Beggars Group)