BTS 2026 live in München: Wichtige Infos zu Tickets, Konzertbeginn, Setlist und Anfahrt

BTS sind die Megastars des K-Pop. Nach dreijähriger Zwangspause ist die südkoreanische Boyband wieder auf Welttournee und kommt für die beiden einzigen Konzerte in Deutschland nach München. Alle wichtigen Infos.

K-Pop (kurz für Korean Popular Music) erfreut sich seit vielen Jahren auch in Deutschland größter Beliebtheit. Die absoluten Megastars dieses Genre ist die Band BTS (steht für Bangtan Sonyeondan bzw. "Beyond the Scene“). Die siebenköpfige Boyband begeistert seit ihrem Debüt im Jahr 2013 mit Hits wie "Dynamite“, "Life Goes On“ oder "Permission to Dance“ weltweit Millionen Fans.

Da die Sänger Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V und Jung Kook in Südkorea trotz ihres Erfolgs nicht vom Militärdienst befreit wurden, gab es ab Ende 2022 eine längere Zwangspause. Seit die letzten vier Mitglieder Ende Juni 2025 ihre Dienstzeit beendeten, ist BTS – zur großen Freude der Fans – wieder auf Tour. Ihre "Arirang World Tour“ mit 79 Konzerten in 34 Regionen führt BTS im Sommer 2026 nach Europa und auch nach Deutschland.

Wann spielt BTS in München?

BTS spielen am 11. und 12. Juli in der Münchner Allianz Arena. Es sind die einzigen Konzerte der Boyband, die in Deutschland stattfinden werden.

BTS in München: Gibt es noch Tickets?

Beide BTS-Konzerte in München sind bereits ausverkauft. Zwar können im Fansale noch vereinzelt Tickets angeboten werden, doch der Konzertveranstalter warnt dabei vor unseriösen Angeboten.

Welche Bands spielen im Vorprogramm von BTS in München?

Bei Konzerten von BTS treten normalerweise keine Vorgruppen als Supporting Acts auf

Wann beginnen die BTS-Konzerte in München?

Einlass in die Allianz Arena in München ist um 17 Uhr. Laut Plan stehen BTS ab 19 Uhr auf der Bühne. Die Konzerte dürften zwischen 2,5 und 3 Stunden dauern.

Setlist: Welche Songs werden BTS in München spielen?

Ausgehend von den bisherigen Konzerten der "Arirang World Tour“ werden BTS in München mit hoher Wahrscheinlichkeit diese Songs spielen.

Hooligan

Aliens

Run BTS

they don't know 'bout us

Like Animals

FAKE LOVE

SWIM

Merry Go Round

2.0

NORMAL

Not Today

MIC Drop

FYA

Fire

Body to Body

IDOL

Encore:

Come Over

Butter

Dynamite

Boyz With Fun

Danger

Please

Into the Sun

Außer München: Wo treten Linkin Park 2026 noch in Europa auf?

Neben ihren beiden Konzerten in München werden BTS im Rahmen ihrer "Arirang World Tour“ 2026 noch in Madrid (26. und 27. Juni), Brüssel (1. und 2. Juli), London (6. und 7. Juli) und Paris (17. Juli) auftreten.

Anreise: Wie kommt man zur Allianz Arena?

HINWEIS: Mit dem Konzertticket können U-Bahn, Bus, Tram und S-Bahn im MVV kostenfrei genutzt werden.

Wer mit dem Zug am Münchner Hauptbahnhof oder am Münchener-Ostbahnhof ankommt, nimmt anschließend die S-Bahn zum zentralen Umsteigepunkt Marienplatz und steigt dort in die U-Bahnlinie U 6 (Richtung Garching-Forschungszentrum) ein. Ausstieg ist an der Haltestelle Fröttmaning. Die Fahrzeit vom Marienplatz bis nach Fröttmaning beträgt ca. 16 Minuten. Von dort erreicht man das Stadion bequem über die Esplanade.

Wer direkt vom Flughafen München "Franz-Josef-Strauß" zur Allianz Arena möchte, steigt in die S-Bahn-Linie 8 Richtung Herrsching und fährt mit dieser bis zum Marienplatz. Von dort mit der U 6 (Richtung Garching-Forschungszentrum) bis zur Haltestelle Fröttmaning.

Wichtiger Hinweis! Wer mit dem Auto zur Allianz anreist, sollte unbedingt beachten, dass seit dem 22. Juni bis zum 22. Juli mit dem Föhringer Ring eine der wichtigsten Ost-West-Verbindungen zwischen A9 und M13 voll gesperrt ist. Ebenso gesperrt ist die Ausfahrt München-Föhringer Ring auf der A9 in Richtung München. Konzertbesuchende, die aus dem Norden zur Allianz Arena anreisen, sollten wegen der Umleitungen mehr Zeit für die Anreise einplanen.

Sicherheits- und Besucherinformationen

Erlaubt sind Taschen bis zu einer Größe von maximal DIN A4

Beim Einlass wird es Sicherheitskontrollen und Bodychecks geben

Kinder unter 6 Jahre erhalten keinen Zutritt

Kinder und Jugendlich zwischen 6 und 13 Jahren erhalten nur in Begleitung einer personensorgeberechtigten oder erziehungsbeauftragten Person Zutritt

Nicht erlaubt sind: