"Bauer sucht Frau"-Moderatorin Inka Bause muss Tournee absagen

Inka Bause wollte in Ostdeutschland auf Tour gehen, musste die Konzerte jetzt aber bis auf eine Ausnahme absagen. Es seien nicht genug Tickets verkauft worden, erklärt sie auf Instagram.

Viele kennen sie als Moderatorin der beliebten Sendungen "Bauer sucht Frau" und "Bauer sucht Frau International" bei RTL, doch die in Leipzig geborene Inka Bause (56) kann auch auf 40 Jahre im Musikbusiness zurückblicken. Ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum wollte Bause im Herbst mit einer großen Tournee feiern, die den Titel "40 Jahre Musik" tragen sollte. Doch daraus wird nun nichts. Alle Konzerte Bauses - außer eines am 7. November im Berliner Admiralspalast - sind abgesagt, .

Zu geringes Interesse

"Lustig ist mir gar nicht zumute, denn ihr wisst es jetzt alle: Die Tournee von Inka Bause ist abgesagt, und dann auch noch die große Jubiläums-Tournee. Und warum? Es wurden nicht genug Tickets verkauft", erklärt die 56-Jährige in einem Video, das sie in einem Auto zeigt.

Weiter führt sie aus, dass die Tournee aufgrund der geringen Zahl an verkauften Karten das geplante Niveau wie "viele Musiker auf der Bühne", viel Live-Musik mit "einer tollen, großen LED-Wand" nicht habe halten können. "Das war leider nicht zu machen. Da hätten wir einfach ein paar Karten mehr verkaufen müssen", erklärt Bause.

Inka Bause vermutet speziellen Grund für schleppenden Ticketverkauf

Auch eine Vermutung, was zu den schleppenden Ticketverkäufen geführt haben könnte, äußert Bause in ihrem Video. "Die Situation ist jetzt auch eine spezielle weltweit und auch vor allem im Osten Deutschlands, wo ich toure. Da hat mich auch so manches Statement von mir glaube ich ein paar Tickets gekostet. Das ist nachgewiesen. Es sind auch ein paar Tickets zurückgekommen nach meinen Statements. Aber, ich würde es immer wieder tun", erklärt sie.

Explizit führt Bause zwar nicht aus, welche Statements sie meint, doch rief die Moderatorin etwa am Tag vor der Bundestagswahl 2025 dazu auf, nicht die AfD zu wählen. "Wer bis heute nicht begriffen hat, dass er nicht AfD wählen soll, dem ist auch nicht zu helfen", .

Fans können gekaufte Karten jetzt rückerstatten lassen. Für das Konzert im Berliner Admiralspalast sind aktuell noch Tickets verfügbar.