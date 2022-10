Bassist Mats Eilertsen in der Unterfahrt: Hinter dem Offensichtlichen

Der norwegische Bassist Mats Eilertsen kommt am Mittwoch in die Unterfahrt.

München - Es dauert nicht lange, bis die ersten Bilder vor dem inneren Auge auftauchen. Wenn der norwegische Bassist Mats Eilertsen mit seinem Landsmann, dem Schlagzeuger Thomas Stronen und dem niederländischen Pianisten Harmen Fraanje musiziert, kommt nach wenigen Tönen das Kopfkino in Gang.

Eilertsen: "Ich glaube schon, dass unsere Musik eine cinematische Qualität besitzt"

Wer diesen Dreien bei ihrem unverschämt intimen, fast selbstvergessenen Tun zuhört, wähnt sich womöglich in einsamen Landschaften, durch die der Wind streift, meint Wal- oder Elfengesänge wahrzunehmen, wenn Eilertsen mit dem Bogen obertonreiche Melodien anstimmt.

Überraschende Ebenen: Von Mats Eilertsen gibt es auch Pfützen-Fotos, die er im Buch "Pyttogram" veröffentlicht hat. © Mats Eilertsen

"Ich glaube schon, dass unsere Musik eine cinematische Qualität besitzt", sagt der 47-Jährige, der zu den herausragenden Bassisten des europäischen Jazz zählt. "Klangfarben können eine Atmosphäre mit visuellen Aspekten entstehen lassen. Ich glaube, die Images, die beim Zuhören auftauchen, hängen von persönlichen Erfahrungen ab, vom Leben, das bislang gelebt wurde. Viele Menschen scheinen automatisch Bilder von Fjorden und Bergen wahrzunehmen, wenn sie Musik aus dem hohen Norden hören. Selbst wenn wir das nicht beabsichtigt haben."

Buch von Mats Eilertsen: Auch als Fotograf sehr talentiert

Der aus Trondheim stammende und nahe Oslo lebende Mats Eilertsen versteht sich übrigens nicht nur auf verwunschen schöne, mystisch angehauchte Klangbilder, die so vieles auslösen. Seine regelmäßigen Instagram-Posts zeigen, dass er auch als Fotograf etwas bewegen kann.

Seine Spezialität sind Pfützen-Fotos: unwirkliche abstrakte Spiegelungen auf den Wasseroberflächen von Seen und Flüssen - die durch sanften Wellengang entstehen und Gegenständliches verzerren, brechen, umformen, verzaubern. Es ist unendlich viel Magie und Musik drin in diesen mitunter spektakulären Lichtbildern, die Mats Eilertsen jetzt endlich in einem Buch untergebracht hat, das im Juli erschien: "Pyttogram".

"Ich entspanne total beim Fotografieren und fühle mich total frei, weil ich mich keinem Druck aussetzen muss. Es ist einfach die totale Freude und hat etwas von Verspieltheit", sagt Mats Eilertsen. "Irgendwann entdeckte ich, dass sich eine ganz eigene Welt auftat in einer Pfütze. Wasser-Reflektionen begannen mich mehr und mehr zu faszinieren. Ich mache natürlich auch andere Fotos, Porträts etwa. Aber diese Obsession mit Wasser verstärkte sich. Ich mag, dass diese Fotos fast wie Gemälde und zunächst nach etwas ganz Offensichtlichem ausschauen, nach etwas, dass man zu kennen glaubt. Doch wer näher hinschaut, entdeckt manchen ungewohnten Pinselstrich, sieht Tropfen, Kräuselungen, die eine reizvolle Unklarheit mit hineinbringen."

Die eigenen Fotos haben Mats Eilertsen bislang nicht zu Kompositionen inspiriert. Dass seine Stücke so viele Bilder freisetzen, ist wohl dem traumwandlerischen Zusammenspiel mit den Kollegen geschuldet. Wie beschreibt er die Chemie zwischen sich, Harmen Fraanje und Thomas Stronen? Mats Eilertsen: "Du weißt, dass du alles spielen kannst und es sofort aufgegriffen wird und du bekommst das Gefühl, musikalisch umarmt zu werden."

Mats Eilertsen: "Es gibt noch musikalisch noch viel Unausgesprochenes"

Die klassische Piano-Bass-Schlagzeug-Konstellation nutzen die Drei, um Musik zu machen, die sich Zeit lässt, die schwebt, die Taktstriche ignoriert, die atmet.

Mats Eilertsen: "All Deine Fertigkeiten herauszulassen, schnell und laut und besonders energetisch zu spielen... kein Problem. Aber: Uns geht es um unser eigenes Zeitgefühl und darum, die Menschen auf eine Reise mitzunehmen und ihnen eine Story anzubieten. Darin liegt die Schönheit und die Herausforderung. Wir müssen nicht überall und dauernd alles zeigen, was wir alles drauf haben. Ich glaube, es gibt noch musikalisch noch viel Unausgesprochenes, noch viel Ungespieltes, noch viele Optionen in diesem Trio. Und ich freue mich darauf, alles Stück für Stück aus dem rohen Stein heraus zu meißeln."

Konzert: Mittwoch, 12 Oktober, 20.30 Uhr, Unterfahrt, Einsteinstraße 42, Karten: 28/14 Euro, Telefon 448 27 94. CD: Eilertsen/ Fraanje/ Stronen - And Then Comes The Night (ECM), Buch: "Pyttogram" (Helmi Verlag, 95 Seiten, Kunstdruck, 45 Euro, www.matseilertsen.com