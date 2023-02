AZ-Albumkritik zu "Trustfall" von P!nk: Sprühend vor Lebensfreude

Mit "Trustfall" hat Alicia Moore, besser bekannt als Sänger P!nk, ihr neuntes Studioalbum veröffentlicht. Bei dem Mix aus Dance-Pop, Ballade und Country werden Fans definitiv nicht enttäuscht. Die AZ durfte vorab reinhören.

Mit weltweit über 130 Millionen verkauften Tonträgern und ausverkauften Stadion-Tourneen hat sich P!nk einen Platz in der Liste der erfolgreichsten Musikerinnen aller Zeiten gesichert. Nach dreijähriger Pause hat die Powerfrau am Freitag (17. Februar) ihr neuntes Studioalbum veröffentlicht. Mit "Trustfall“ liefert sie zwar keine musikalische Überraschung, präsentiert dafür aber Mainstream-Pop vom Feinsten, der zum Lachen, Weinen, Mitsingen und Tanzen einlädt.

In "Trustfall" singt P!nk auch über ihren verstorbene Vater

Wie in ihren vorherigen Platten nimmt Alicia Moore, wie P!nk mit bürgerlichem Namen heißt, ihre Zuhörer mit auf eine emotionale Reise. So singt die 43-Jährige bereits im ersten Lied "When I Get There" über persönliche Verluste: "If there's a bar up there, you've got a favorite chair, where you sit with friends and talk about the weather." Diese Zeile ist unter anderem an ihren Vater gerichtet, von dem sie sich 2021 verabschieden musste.

Neue Hymne für GNTM: P!nks Dance-Nummer "Never Gonna Not Dance Again"

Doch es bleibt nicht nur melancholisch, es werden durchaus auch partytaugliche Gute-Laune-Dance-Tracks geboten – wie etwa "Never Gonna Not Dance Again". Der Sound sprüht einfach nur vor Lebensfreude und lockt dann wohl auch den größten Bewegungsmuffel auf die Tanzfläche. Dieses Potenzial hat auch Heidi Klum erkannt und kürte den Song zur aktuellen Hymne der neuen "Germany's Next Topmodel"-Staffel. Achtung, Ohrwurmgefahr!

Gaststars auf "Trustfall": P!nk bekommt Unterstützung von Grammy-Preisträger

P!nk will mit ihrem neuen Album aber keine reine Solo-Show fahren und hat sich internationale Unterstützung gesichert, wovon sie sich durchaus auch musikalisch inspirieren ließ. Mit der US-Folk-Rock-Band "The Lumineers" präsentiert die Sängerin die Powerballade "Long Way To Go" und singt für "Kids In Love" mit dem schwedischen Indie-Pop-Duo "First Aid Kit". Abgerundet wird das Gaststar-Aufgebot durch das Duett "Just Say I'm Sorry" mit dem Country-Sänger und achtfachen Grammy-Preisträger Chris Stapleton.

"Trustfall": Ein tanzbarer, popiger und durchaus melancholischer Mainstream-Mix

Von Balladen über Dance-Pop bis Country - bei "Trustfall" ist einiges geboten. Und mit einem Song hat P!nk dann doch noch eine kleine musikalische Überraschung im Gepäck: Mit "Runaway" versucht sich die Rockröhre in 80er-Jahre-Synthie-Pop - und erinnert damit an Klassiker wie "Take On Me" von a-ha oder Bonnie Tylers "Holding Out For A Hero".

"Trustfall" ist das neunte Studioalbum von P!nk. © Sony Music

Von ihrem neunten Studioalbum werden P!nk-Fans definitiv nicht enttäuscht sein. Die Sängerin liefert einen tanzbaren, popigen und durchaus melancholischen Mainstream-Mix, der 2023 auch live auf der Bühne bewundert werden kann. Mit ihrer Welttour "Summer Carnival" macht sie auch Halt in München und tritt am 5. und 6. Juli im Olympiastadion auf. Der Erfolg dürfte garantiert sein, denn bereits 2019 spielte sie zweimal nacheinander im ausverkauften Stadion. Und die Veröffentlichung von "Trustfall" wird die Wartezeit bis dahin bestimmt verkürzen.