Ausverkauftes Ikkimel-Konzert im Zenith: Ist das alles wirklich so geil?

Ikkimel begeisterte als "Poppstar“ im ausverkauften Zenith – und wird am Ende moralisch.

In goldenen Lettern steht das Wort "Poppstar“ auf dem Vorhang vor der Bühne im Zenith. Womit schon viel in einem Wort vereint ist: der Pop, das Poppen und das Star-Sein, das ja erstrebenswert erscheint, aber vielleicht auch ein bisschen hohl ist. Das "o“ in "Poppstar“ sieht zumindest einem "a“ zum Verwechseln ähnlich. Man könnte also auch "Pappstar“ lesen, was vielleicht gar nicht mal so falsch ist.

Den Feminismus, den Melina Gaby Strauß alias Ikkimel vertritt, empfinden manche als erfrischend, so selbstbewusst und befreit von allen gesellschaftlichen Erwartungen kommt er daher. Dem Patriarchat zeigt Ikkimel den Stinkefinger, indem sie sich sämtliche abwertende Begriffe für Frauen angeeignet hat und für ihre Selbstbeschreibung verwendet. Für eine Frau, die sich sexy anzieht, wenn sie Bock darauf hat, die sich die Männer und den Sex nimmt und nicht umgekehrt, die auf all jene pfeift, die denken, dass sie letztlich ihren ganz eigenen Sexismus pflegt. Ist Ikkimels Feminismus nicht fake, aus Pappe?

Schön und sexy: Ikkimel-Fans imitieren ihren Look

Die vorwiegend jungen, vorwiegend weiblichen Fans im Zenith sehen das sicherlich anders. Manche imitieren den Look ihres Idols, schön und sexy sehen sie aus, der Abend gehört ihnen. Der Reiz einer Ikkimel-Show liegt wohl auch darin, sich von der Angepasstheit, die der schulische oder studentische Alltag einem jungen Menschen abverlangt, einfach mal komplett zu befreien, selbst wenn man von den deftigen Sex- und Drogenerfahrungen, die Ikkimel besingt, (noch) weit entfernt ist. Beachtlich ist dabei, wie textsicher die Masse den pornösen Slang der Songs draufhat. Der Spaß liegt in der totalen Sauerei, dem Umdrehen des patriarchalen Spießes. "Ikkimel, was hältst du so von Männern?“, lautet die Frage in "Männergefühle“. Die Antwort: "Ich sag' mal so: Ich fick' sie gern, aber muss die nicht kennenlern‘n.“

Aufgepasst also, sentimental wird’s hier nicht. Als übermächtiges, alles überragendes Vorbild erscheint Ikkimel am Anfang im Video, taucht riesig wie Godzilla hinter Häuserfronten auf. Was Panik bei den Menschen unten auslöst, aber es rennen nicht alle weg, sondern manche bleiben stehen und filmen bewundernd das Wunder, das sie erleben dürfen. Im Zenith zücken gleichzeitig viele ihre Smartphones und filmen das, was sie auf der Leinwand sehen. Das mediale Verhalten ihrer Fans sieht Ikkimel, die vor ihrer Gesangskarriere Sprachwissenschaften in Berlin studierte, voraus und spiegelt es sofort zurück.

Ikkimel Ende August 2026 beim Superbloom-Festival im Olympiapark. Beim Konzert im Zenith am Freitag waren keine Fotografen zugelassen. © Jens Niering

Irgendwas hört man immer

Wenn sie dann live erscheint, wirkt das wie die Inkarnation des gerade gesehenen Bilds im Realen. Etwas verloren sieht sie dabei schon aus, wie sie da alleine auf der Bühne hin und her schreitet und als Erstes "Bikini Grell“ rausfetzt. Ein Poppstar ist nun mal von Natur aus einsam. Die Musik kommt aus der Konserve, selbst ihre Stimme liegt bereits auf vorgefertigten Tonspuren. So kann sie ihren Gesang nach Belieben draufsetzen, immer dann, wenn Atemluft da ist, ganz entspannt. Irgendwas hört man immer.

Ganz alleine ist Ikkimel dann aber doch nicht. Allein schon die Bühnenshow mit ihren Screens und Lichteffekten füllt die Leere um sie herum. Zentral steht ein fünfzackiger Stern, in dessen Mitte sie sich immer wieder positioniert. Dabei gibt es noch einiges zu lernen: Per Video spricht ein ikkigesichtiger Stern zu ihr und berät sie im Star-Werden. Ab einem gewissen Zeitpunkt muss man kontroverser sein, meint dieser Ikki-Stern zum Beispiel, was die Bühnen-Ikki mit ihren Songs problemlos hinbekommt.

Wesen in goldenen Ganzkörper-Kostümen als Helferlein

Als brave, aber nicht ungefährliche Helferlein tauchen gelegentlich Wesen in goldenen Ganzkörper-Kostümen auf. Wobei sie nicht mit Ikkimel Choreografien tanzen, sondern Frondienste erledigen, Bühnenelemente drehen und so. Dafür sind diese Männchen gut genug. Baran Kok, der als Support-Act dem Publikum unter dem Motto "I Love Kok“ souverän einheizte und als kurdischer, offen schwuler Rapper aus Deutschland ein veritables Alleinstellungsmerkmal hat, taucht nochmal in der Show auf, um mit Ikkimel "Eier legen“ zu rappen: ein sprachlich explizites Duett, in dem sie gegen den Hass, die Fortpflanzungsängste ihrer homophoben Gegner ansingen: "Good luck, killt uns, bevor wir Eier legen.“

Zudem hat Bibiza aus Wien einen kurzen Gastauftritt und gerät mit Ikkimel in ketamingeschwängerten "Galopp!“. Geritten wird auch später, nachdem einer der Goldmänner zu einer Pumpgun gegriffen hat, um Ikkimel auf offener Bühne zu erschießen. Auf das Fake-Attentat folgt ein Fake-Begräbniszug durch das Publikum, auf dass die Fake-Tote aus einem Holzsarg als Cowgirl aufersteht und mit ihrer alten Weggefährtin, der Berliner Kneipenbesitzerin und Rapperin Pintendari, "Country Girls“ performt.

Das zentrale Mischpult-Quadrat wird dabei zur Arena für eine Rodeo-Show: Fans jeglichen Geschlechts stellen sich der Challenge, auf einem Fake-Bullen zu reiten. Was sie möglichst ausdauernd tun müssen, denn bei jedem Fall hören Ikkimel und Pintendari auf zu singen. Die Stop-and-Go-Nummer mit etwas weicherem Westernappeal ist eine gute Abwechslung im hart wummernden Konzert und gleichzeitig die feministische Übernahme eines Männlichkeitsrituals, das in der Pop-Überspitzung lächerlich wirkt.

"Selbst ihre stärksten Kritiker zieht sie in ihren Bann“

So gewaltsam der Widerstand gegen sie auch sein mag – Ikkimel ist nicht totzukriegen, so lautet zumindest die Botschaft des Abends. In einem Video stehen zwei männliche und ein weiblicher Hater in einem Raum aufgereiht und geben ihrer Ablehnung Luft, lassen sich aber von der Präsenz Ikkimels ansaugen. Das nicht gerade uneitle Fazit lautet: "Selbst ihre stärksten Kritiker zieht sie in ihren Bann“.

So viel Selbstbewusstsein muss man als angehender Star schon haben. Ihre Widerstandskraft und Rolle als empowernde Leitfigur feiert Ikkimel ohne falsche Bescheidenheit, muss nur kurz von ihrem "Auftritt beim ZDF-Fernsehgarten“ sprechen, schon unterbricht Fan-Jubel ihre Ansage und sie singt halt nochmal "Fußballmänner, alles Penner“. Während Ikkimels unverblümte Performancekunst beim jugendlichen Fernsehgarten-Publikum Verwirrung auslöste, wird sie im Zenith genau dafür gefeiert. Und emanzipiert sich zuletzt von ihrer Mentorin, dem gelben Ikki-Video-Stern, lässt die Menge zu ihrem Hit "Keta und Krawall“ toben, um dann jedoch kurz vor Schluss ganz auf sich alleine gestellt zusammenzubrechen.

Vielleicht ist das ganze Poppstar-Dasein gar nicht so geil

Ist der Druck also doch zu hoch, ist alles zu viel? Vor dem Bühnenstern liegend singt Ikkimel "Baby Jane“ von Rod Stewart, aber in Anspielung auf Heidi Klum, die Stewarts Song für ihren "Chai Tea with Heidi“ coverte. Ikkimel lässt ihre Stimme ironisch hoch in die Kopfstimme rutschen, meint es aber zuletzt ganz ernst, wenn sie die einzige Ballade des Abends, "Für Svenni“, singt. "Bin immer unterwegs, ich wär‘ gern mit dir draußen, so wie früher Runde laufen, aber ich werd' nur berühmter…“. Tja, vielleicht ist das Ganze ja viel moralischer gedacht als man dachte. Vielleicht liegt hinter dem ganzen Sex- und Drogenkonsum eine ganz alte Sehnsucht. Ja, vielleicht ist das ganze Poppstar-Dasein gar nicht so geil.