MoviEUnited - European Video Award

02. Juli 2021 - 07:17 Uhr

Noch bis zum 31.08.2021 haben kreative Köpfe und interessierte Filmschaffende die Möglichkeit, beim ihre Beiträge zum Thema "How will EU shape your FUTURE?" einzureichen. Auf die drei besten Filme warten attraktive Preise in Gesamthöhe von 4.500,- Euro.

Nicht nur Videoprofis, auch Hobbyfilmer:innen können einen selbstgedrehten Clip ins Rennen schicken, in dem sie zeigen, wie sie sich ihr Europa der Zukunft vorstellen und wie sie es mit ihrem Handeln mitgestalten wollen. Die Message zählt – nicht das Equipment, mit dem gedreht wurde. Der Beitrag kann als Einzel- oder Gruppenwerk eingereicht werden und darf höchstens 60 Sekunden lang sein. Die Teilnahme erfolgt per Upload des fertigen Kurzfilms auf , der offiziellen Website des Wettbewerbs.

© MoviEUnited/Getty Images

Juryentscheid: Preisgeld und Ehrung für beste Beiträge

Eine Jury wird anschließend unter allen Einsendungen die besten Beiträge auswählen. Die Gewinner dürfen sich auf tolle Preise freuen: Für Platz eins gibt es 2.500,- Euro, für Platz zwei 1.500,- Euro und der dritte Platz ist mit 500,- Euro dotiert. Die Auszeichnungen werden bei einer öffentlichen Veranstaltung vergeben und die Clips über Social Media und regionale Fernsehsender verbreitet.

Neben dem Preisgeld geht es natürlich auch ums Prestige. Schließlich feiert der in diesem Jahr seine Premiere. Damit die Erstausgabe ein Erfolg wird, hoffen die Veranstalter, das Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments und die Regionalvertretung der Europäischen Kommission in München, auf viele kreative Einreichungen und wünschen allen Teilnehmenden pfiffige Ideen und viel Glück!

Nähere Infos zum Wettbewerb sind auf der Website zu finden.