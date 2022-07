Zum 40-jährigen Jubiläum: "Die Supernasen" kehren in die Kinos zurück

Thomas Gottschalk und Mike Krüger feiern ihr Kino-Comeback. Zum 40-jährigen Jubiläum der "Supernasen"-Filme dürfen sich Fans auf ein einmaliges Wiedersehen mit vielen Highlights freuen.

"Die Supernasen" erobern noch einmal die Leinwand! 40 Jahre ist es mittlerweile her, dass der erste von vier Supernasen-Filmen die Kinos enterte. Thomas Gottschalk (72) und Mike Krüger (70) starteten mit ihrem gemeinsamen Streifen "Piratensender Powerplay" 1982 eine echte Erfolgsgeschichte. Es folgten "Die Supernasen" (1983), "Zwei Nasen tanken Super" (1984) und "Die Einsteiger" (1985).

Mit den vier gemeinsamen Filmen begeisterte das Duo fast zehn Millionen Kinobesucher. 40 Jahre später könnten nun noch einige dazu kommen. wird einmalig nur am 18. September deutschlandweit im Kino zu sehen sein.

Darauf dürfen sich die Fans freuen

Fans dürfen sich unter anderem auf einen Blick hinter die Kulissen sowie brandneue Interviews und Gags mit Thomas Gottschalk, Mike Krüger und Schauspieler und Regisseur Otto Retzer (76) freuen. Auch Impressionen von der großen Supernasen-Jubiläumsparty der Produktionsfirma Lisa Film Mitte Juni am Wörthersee werden gezeigt. Den Kultfilm "Piratensender Powerplay" gibt es in voller Länge zu sehen. Tickets sind ab sofort in den Kinos und .