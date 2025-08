"The Crown"-Star Matt Smith wird zum "Star Wars"-Bösewicht

Ein namhafter Charaktermime reist offenbar ins "Star Wars"-Universum: Jagt bald schon Matt Smith seinen Kollegen Ryan Gosling quer durch die weit, weit entfernte Galaxis?

Vom britischen Königshaus, Westeros und der Tardis in die weit, weit entfernte Galaxis: Schauspieler Matt Smith (42), unter anderem bekannt aus den erfolgreichen Serien "The Crown", "House of the Dragon" und "Doctor Who", wird offenbar zum nächsten "Star Wars"-Bösewicht. Das berichtet und beruft sich dabei auf Insider-Kreise. Demnach werde Smith in dem angekündigten "Star Wars: Starfighter" zum Widersacher von Hollywoodstar Ryan Gosling (44), der bereits im April dieses Jahres .

Genaue Details zu Smiths angeblicher Rolle drangen zwar noch nicht an die Öffentlichkeit. Es werde sich laut des Berichts aber definitiv um eine der tragenden Schurkenrollen des Films von Regisseur Shawn Levy (57) handeln. Ähnliches wurde im Juni dieses Jahres schon zu einer anderen Rolle vermeldet. Denn auch Mia Goth (31), die sich zuletzt vermehrt im Horror-Genre einen Namen machte, wird in dem "Star Wars"-Streifen auf der dunklen Seite der Macht wandeln. . Gemeinsam mit Smith hat sie es wohl auf Goslings Charakter abgesehen, der zudem seinen jungen Neffen vor ihnen beschützen muss.

Schon bald soll der Startschuss fallen

Mit dem Casting des Charaktermimen, der in den ersten Staffeln von "The Crown" den jungen Prinz Philip (1921-2021) verkörperte, wäre ein wichtiger Schritt zum angepeilten Drehstart gemacht. Noch in diesem Herbst soll laut "Deadline" die erste Klappe für "Starfighter" fallen. Einen konkreten Kinostarttermin gibt es demnach auch schon, der 28. Mai 2027 wurde auserkoren.

Der Film soll allerdings nichts mit der Skywalker-Saga zu tun haben. Die Ereignisse in "Starfighter" spielen etwa fünf Jahre nach den Ereignissen von "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" von 2019. Der Film stehe für sich, sagte Regisseur Levy im April auf der : "Es ist weder ein Prequel noch eine Fortsetzung. Es ist ein neues Abenteuer. Es spielt in einer Zeit, die wir noch nicht erforscht haben."