"Mit Herz und Hund" im Kino: Liebe geht über die Leine

Sentimentalität und Kitsch immer knapp umschifft: Die Senioren-Tragikomödie "Mit Herz und Hund".

Es gibt Partnerbörsen für alle Hundeliebhaber, Tipps und Regeln zum richtigen Flirten beim Gassigehen, und Hundebesitzer sollen sowieso bessere Chancen haben, den Partner fürs Leben zu finden - heißt es jedenfalls. Aber Dating-Apps gibt es nicht nur für Zweibeiner, sondern auch für die Vierbeiner.

Nicht nur die Hunde freunden sich an

Das alles haben der pensionierte Krankenpfleger und die geschiedene Mittelklassefrau hier nicht mehr nötig. Das Kapitel Zweisamkeit ist für sie abgeschlossen- glauben sie. Die erste Begegnung der Rentner in einem Londoner Park beginnt nicht gerade harmonisch.

Die resolute Fern, die mit ihrem Yorkshire Terrier unterwegs ist, schnauzt erst einmal Dave an, weil der seine Schäferhündin nicht anleint. Aber es kommt, wie es kommen muss: Nachdem sich die Wogen geglättet haben, gehen die angejahrten Besitzer mit ihren Vierbeinern gemeinsam "Gassi". Nicht nur die Hunde freunden sich an, sondern auch die beiden Streithähne kommen sich näher.

Der 76-jährige Autor und Regisseur Paul Morrison widmet die Tragikomödie seinem - nach 16 Lebensjahren verstorbenen - Golden Retriever. Er will nicht von Menschen im Alter erzählen, die "unsichtbar" oder gebrechlich sind oder beschützt werden müssen, sondern von denen, sich nicht bevormunden lassen und ihr eigenes Leben führen.

"Wenn man einen Hund hat, wird man mutiger"

Und so kribbelt es bei diesem Paar in den Sechzigern genau so, wie bei aufgeregten Teenies vor dem ersten Mal. Nur dauert es etwas länger, nämlich genau "23 Spaziergänge" (so der englische Titel) im Wechsel der Jahreszeiten, bis sie letztendlich zu ihren Gefühlen stehen. Negative Erfahrungen haben Spuren hinterlassen, aber oft hilft auch eine gute Erinnerung, um zu wissen, wie schön Zusammensein eben auch sein kann.

Beide nehmen es dabei mit der Ehrlichkeit nicht so genau, hüten Geheimnisse, die ihr spätes Glück bedrohen könnten. Sie igelt sich ein, will es nach zwei gescheiterten Ehen langsam angehen lassen und weiß nicht, ob sie schon bereit für mehr als eine Freundschaft ist. Er wiederum behauptet zwar, "wenn man einen Hund hat, wird man mutiger", aber wenn es drauf ankommt, beherzigt er den Spruch nicht.

Nicht nur für "Best Ager" ein bewegender Film

Dass Kitsch und Sentimentalität immer knapp umschifft werden, dafür sorgt die perfekte Besetzung: Dave Johns in seiner sanften, wenn auch etwas tollpatschigen Art und Alison Steadman, die trotz forschen Auftretens die Angst vor neuer Enttäuschung plagt. Nicht nur für "Best Ager" ein bewegender und auch Mut machender Film mit der Aufforderung, die Neugier auf das Leben nicht zu vergessen. Es ist nie zu spät. Und für eine neue Liebe schon mal gar nicht, egal in welchem Alter.

Kino: City, Solln, Rex, Isabella, R: Paul Morrison (GB, 98 Min.)