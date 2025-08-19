Heidi Klum am Set von "Der Teufel trägt Prada 2" gesichtet

Neben Stars wie Anne Hathaway und Meryl Streep sorgt nun auch Heidi Klum für Schlagzeilen: Sie wurde am Set von "Der Teufel trägt Prada 2" gesichtet.

Heidi Klum auf dem Weg zum Set von "Der Teufel trägt Prada 2".

Mitten in New York entsteht gerade "Der Teufel trägt Prada 2" - fast täglich dürfen sich Fans über neue Fotos vom Set freuen. Für eine besondere Überraschung sorgt jetzt Heidi Klum (52). Das deutsche Supermodel wird offenbar ebenfalls in der Fortsetzung der Kultkomödie von 2006 zu sehen sein.

So stylisch zeigt sie sich am Set

Fotos zeigen Heidi Klum bei ihrer Ankunft am Set. Sie trägt einen schwarzen Anzug mit Oversize-Blazer und weit aufgeknöpfter weißer Bluse. Dazu kombiniert sie flache schwarze Schuhe und eine breite Sonnenbrille.

Auf einer weiteren Fotoserie ist die 52-Jährige nach dem Umstyling für ihren Auftritt zu sehen. Statt im Anzug erscheint sie nun in einem schulterfreien violetten Kleid. Schuhe und Sonnenbrille trägt die "Germany's next Topmodel"-Chefin jedoch unverändert weiter.

Heidi Klum ist nicht das einzige Model am Set von "Der Teufel trägt Prada 2". Auch Nachwuchsstar Amelia Gray Hamlin (24) wurde bereits bei den Dreharbeiten gesichtet. Zudem tauchte mit Marc Jacobs (62) ein prominenter Designer vor der Kamera auf.

"Der Teufel trägt Prada 2": Diese Stars sind dabei

Neben den Bildern prominenter Gaststars gibt es zahlreiche Aufnahmen der Hauptdarsteller von "Der Teufel trägt Prada 2". Anne Hathaway (42), Meryl Streep (76), Emily Blunt (42) und Stanley Tucci (64) schlüpfen fast zwei Jahrzehnte nach Teil eins erneut in ihre Rollen.

Neu im Cast sind unter anderem "Bridgerton"-Star Simone Ashley (30) und Shootingstar Sydney Sweeney (27). Letztere versuchte sich auf Paparazzi-Fotos mit Hoodie und Regenschirm zu verbergen - erkannt wurde sie dennoch.

Bereits im ersten Teil waren Modegrößen als Gaststars dabei: Supermodel Gisele Bündchen (45) und Designer Valentino (93) traten auf - und auch Heidi Klum spielte damals sich selbst.