Fanny Ardant ist "Im Herzen jung"

Der schöne und kluge französische Liebesfilm "Im Herzen jung" mit Fanny Ardant erzählt von einer Liebe zwischen einer älteren Frau und einem jüngeren Mann.

Shauna ist verunsichert: „Ich habe das schon lange nicht mehr gemacht“, sagt sie zu Pierre. Aber es ist nicht nur der Sex, vor dem sie eine leichte Scheu hat, es ist auch die Frage: Was gibt es für eine Zukunft mit einem fast dreißig Jahre jüngeren Mann?

Und bei ihr lauert auch noch eine beunruhigende Krankheitsprognose, woran auch Pierre, nichts ändern kann, außer dass er ihr später auf den Einwand "Du liebst eine alte, kranke Frau" sagen wird: "Ich weiß, ich bin Arzt."

Fanny Ardant in "Im Herzen jung": Eine Frau, die auf Zehenspitzen durchs Leben schwebt

Fanny Ardant spielt die Architektin Shauna, eine sinnliche Frau, allein, aber nicht unbedingt einsam. "Du bist eine Frau, die auf Zehenspitzen durchs Leben schwebt", sagt über sie ihre alleinerziehende Tochter. Die wiederum ist in ihrem eigenen Leben nervös, auch weil gerade ihre Tochter mit ihrem ersten Freund auszieht.

Überhaupt wird über Sex und die Liebe hier liebevoll offen erzählt und gefragt. So erzählt "Im Herzen jung" auch von Mutter-Tochterbeziehungen, in denen man weitergegebene Ängste spürt, aber auch gleichzeitig, wie es die folgende Generation anders machen will.

"Er braucht Sie", sagt die Ehefrau zur Geliebten

Und auch die Ehe von Pierre (Melvil Poupaud) wird differenziert gezeigt. Seine Ehefrau (Cécile de France) wird zwar einmal tief getroffen mit einem Rosenstrauß auf ihn einhauen, nachdem sie merkt, dass ihr Mann von seiner ungewöhnlichen, neuen Liebe nicht lassen wird.

Aber sie liebt ihren Mann. Und er hat ihr bei einem gemeinsamen Schicksalsschlag einfühlsam und stark beigestanden, als sie den Boden unter den Füßen verloren hatte und sich um die gemeinsamen Kinder nicht mehr kümmern konnte. "Er braucht sie", wird sie zu Shauna sagen, wissend, dass sie damit ihren Mann freigibt und verlieren wird.

"Im Herzen jung" ist ein eine große Liebes-, Ehe- und Familienaufstellung

So sind hinter dem klaren, fast klassischen Liebesdrama viele Andeutungen und Muster hingetupft, dass "Im Herzen jung" eine große Liebes-, Ehe- und Familienaufstellung ist, aus der jeder Zuschauer auch für eigene Lebenseinstellungen viel ziehen kann. Alle Details sind dabei elegant und hintersinnig – bis hin zum Einsatz von Bachs Goldbergvariationen in schlaflosen Stunden oder die Frage "Tee oder Kaffee" mit der wunderschönen Stimme von Fanny Ardant, bei der er sich lächelnd für die Teemischung "Harmonie" entscheidet.

Französische Filme scheuen oft Pathos nicht, aber es ist hier wunderbar in Realität verpackt, so dass es auf der Leinwand gefühlsecht erscheint. "Aber in diesem Moment atmen wir die gleiche Luft", sagt Pierre zu Shauna, als sie ihm zweifelnd die ganzen Unmöglichkeiten der Zukunft erklärt. Es ist ein Carpe-Diem, ein Plädoyer, den Gefühlen zu folgen, wenn sie stark genug sind, uns über die Zwänge der Konventionen hinwegzutragen. So ist "Im Herzen jung" eine klassische Liebesgeschichte mit anderem Vorzeichen und sehr berührend, intelligent und französisch erzählt.

Kino: City sowie Rio, Maxim, Monopol (auch OmU) und Theatiner (OmU), R: Carine Tardieu (F, 112 Min.)