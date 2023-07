"Lassie - Ein neues Abenteuer": Kult-Collie kehrt ins Kino zurück

Wieder einmal muss der berühmteste Collie der Welt allen aus der Patsche helfen. In einer neuen Verfilmung geht "Lassie" auf ein weiteres Abenteuer. Doch ganz so rührselig wie in früheren Filmen wird es nicht,

26. Juli 2023 - 22:25 Uhr | Rebecca Krizak

Leonine Nico Marischka und Collie Bandit sind Flo und Lassie.