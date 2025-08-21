Anne Hathaway und Stanley Tucci drehen Beerdigungs-Szene

Wer ist gestorben? Anne Hathaway und Stanley Tucci sind auf neuen Aufnahmen vom "Der Teufel trägt Prada 2"-Set offenbar bei einer Beerdigung zu sehen.

Neue Fotos vom "Der Teufel trägt Prada 2"-Set zeigen Anne Hathaway (42) und Stanley Tucci (64) offenbar beim Drehen von Szenen bei einer Beerdigung. Das Duo wurde in New York City in komplett schwarzen Outfits fotografiert.

"Der Teufel trägt Prada 2": Wer ist gestorben?

Aufnahmen zeigen die beiden Arm in Arm in einem Park, ernst und mit traurigen Gesichtern. Hathaway, die für die Fortsetzung erneut in die Rolle der Andy Sachs schlüpft, trug ein langes schwarzes Organzakleid mit kunstvoller Plissierung, kombiniert mit einem langen Mantel und einer großen, runden Sonnenbrille.

Tucci, der den "Runway"-Kreativdirektor Nigel verkörpert, war ebenfalls ganz in Schwarz in einem klassischen Anzug mit einer dunklen Krawatte mit Paisleymuster und Sonnenbrille gekleidet.

Fans im Netz sind in Aufruhr: Um wessen Beerdigung könnte es sich handeln? Einige fürchten gar, dass es Miranda Priestly (Meryl Streep, 76) treffen könnte.

Worum geht es in "Der Teufel trägt Prada 2"?

Neben Hathaway, Tucci und Streep kehrt auch Emily Blunt (42) in der Rolle der ehemaligen "Runway"-Assistentin Emily Charlton für die sehnsüchtig erwartete Fortsetzung der Kultkomödie von 2006 zurück.

In "Der Teufel trägt Prada 2" soll die frühere "Runway"-Chefredakteurin Miranda Priestly mit dem Niedergang des traditionellen Zeitschriftengeschäfts kämpfen. Gleichzeitig muss sie sich mit ihrer ehemaligen Assistentin Emily auseinandersetzen, die inzwischen eine Luxus-Werbeagentur leitet.

Das Sequel wartet zusätzlich mit prominenten Neuzugängen auf: Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak und Kenneth Branagh verstärken die Besetzung. Auch Pauline Chalamet, Simone Ashley, Patrick Brammall, Comedian Caleb Hearon sowie die Broadway-Stars Helen J. Shen und Conrad Ricamora sind dabei. Zuletzt wurde außerdem Heidi Klum am Set fotografiert.

Der Film soll am 30. April 2026 in die deutschen Kinos kommen.