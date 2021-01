Bund fördert sechs neue Projekte für kulturelle Vermittlung

Der Bund fördert sechs neue Projekte für kulturelle Diversität, Vermittlung und Teilhabe. So erhalten etwa die Münchner Kammerspiele 300 000 Euro für das Vorhaben "Zugängliches Theater", mit dem es körperlich beeinträchtigten Menschen ermöglicht werden soll, Theater zu produzieren, zu kuratieren und zu rezipieren. Das Deutsche Literaturarchiv Marbach bekommt für das partizipative Projekt "Das Literaturmuseum der Zukunft" 187 000 Euro, womit digitale und analoge Formate für eine neue Dauerausstellung entwickelt werden sollen.

Berlin

Bei "Konzert für alle" der Berliner Rundfunk Orchester und Chöre sollen neue Formate getestet werden für Gehörlose und Menschen mit kognitiven Einschränkungen. Dafür stellt der Bund 290 000 Euro bereit. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz will bei "Ready to enter" die Neue Nationalgalerie für Jugendliche als außerschulischen Lernort öffnen, damit sie Ideen für neue Angebote des Museums einbringen. Dieses Projekt wird mit 225 000 Euro gefördert.

Unterstützung gibt es auch für das Beethoven-Haus in Bonn für ein Musikprojekt für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund (68 000 Euro) sowie für das Fundus Theater in Hamburg, das Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund an Theaterprojekten teilhaben und dies in die Programmgestaltung einfließen lassen will (61 000 Euro).

"Gerade in diesen Zeiten erfahren wir, wie wichtig kulturelle Teilhabe für den gesellschaftlichen Zusammenhalt ist", sagte Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU). Zudem sei sie immer auch Integrationsmotor einer Einwanderungsgesellschaft. "Deshalb wollen wir allen Menschen in unserem Land unabhängig von Geschlecht, Alter, Herkunft, Religion und sozialer Lage dieselben Möglichkeiten zur kulturellen Teilhabe bieten."