Neues Musical "Non(n)sens": Die Würde der freien Entscheidung wahren

Josef E. Köpplinger wurde 1964 in Hainburg, Niederösterreich geboren. Er studierte in Wien, New York und Paris. Ab 1990 arbeitete er freischaffend als Regisseur, 2007 wurde er Intendant in Klagenfurt, 2012 wechselte er ans Staatstheater am Gärtnerplatz.

© Christian P. Zach