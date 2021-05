Kabarettist Springer: "Unsere Debatten sind pipifax"

Kabarettisten untereinander dürfen nach Ansicht von Christian Springer (56) ruhig streiten - und das auch heftig. "Zum einen wird mir vorgeworfen, ich betriebe Kollegenkritik. Aber wenn ein Künstler sich in Welten bewegt, die für unsere Gesellschaft schädlich sind, dann darf ich da Kritik üben, ob er jetzt ein Kollege ist oder nicht - was soll denn der Schmarrn", sagte er der "Passauer Neuen Presse" (Samstagsausgabe). "Unsere Debatten heute sind doch alle Pipifax gegen die Wortgefechte in den 60er Jahren. Das ist heute alles harmlos, wir halten nur nix mehr aus, das ist das Problem."

22. Mai 2021 - 12:59 Uhr | dpa

Kabarettist Christian Springer. © Christian Springer