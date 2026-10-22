Er fragt Menschen, warum sie die AfD unterstützen, und setzt sich mit Rechtsextremen auseinander. Jetzt ist der Streamer Marcant als "Beliebteste Social-Media-Persönlichkeit" ausgezeichnet worden.

Mit seinen Videos erreicht Marcant Millionen Menschen auf Social Media. Für seine "politische Aufklärungsarbeit" und "kritische Einordnung" ist der Streamer und Webvideoproduzent in München mit dem Medienpreis "Blauer Panther" als "Beliebteste Social-Media-Persönlichkeit" ausgezeichnet worden.

Der Creator setzte sich im Publikumsvoting durch. Den Preis widmete er den Leuten in seinem Team, "die nicht neben mir stehen können wegen der Bedrohungslage". Marcant, der nicht unter seinem bürgerlichen Namen arbeitet, bedankte sich auch bei den "inzwischen über 1.000 Menschen, die mir geschrieben haben", um zu sagen, dass sie ihr Weltbild hinterfragt hätten und aus rechtsextremen Strukturen ausgestiegen seien.

Jury: Marcant ist "Gegengewicht zu Falschinformationen"

"Ob ich jetzt wirklich die beliebteste Social-Media-Persönlichkeit bin, weiß ich nicht, wenn ich in meine Instagram-DMs schaue", erklärte der Preisträger. Aber: "Für gute und richtige Werte einzustehen, lohnt sich immer."

Bekannt ist der Influencer und Reporter vor allem für seine Videos, in denen er unter anderem AfD-Anhänger etwa bei Parteiveranstaltungen und bei Demonstrationen auf offener Straße nach ihrer Motivation fragt, warum sie die Partei unterstützen. Dabei setzt er sich auch direkt mit Rechtsextremisten auseinander, die ihn teils offen anfeinden und bedrohen.

Von der Jury hieß es: "Seine Methode basiert auf kluger, hartnäckiger Fragetechnik und einem hoch präsenten Gespür für die Dynamik der Straße. (...) Marcant baut damit ein reichweitenstarkes Gegengewicht zu Falschinformationen und demokratiefeindlichen Inhalten auf."

Gala im Rahmen der Medientage München

Seit 2022 heißt die in vielen verschiedenen Kategorien vergebene Auszeichnung "Blauer Panther – TV & Streaming Award", vorher trug sie den Namen "Bayerischer Fernsehpreis". Verliehen wird der Porzellan-Panther jährlich im Rahmen der Medientage München, die in diesem Jahr ihr 40-Jahre-Jubiläum feiern.

Träger der vom Freistaat geförderten Auszeichnung sind neben der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) auch der Bayerische Rundfunk, das ZDF und 3sat, RTL Deutschland, Sky Deutschland, Netflix, Prime Video und die ProSiebenSat.1 Group.