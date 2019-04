Rahmen und Zubehör der blau-silbernen Bikes kommen aus China, montiert werden sie in Leipzig. Buchen kann man die Räder über eine Smartphone-App, pro Minute werden 8 Cent fällig, maximal 12 Euro am Tag. Wer in Haar plötzlich Lust auf ein Tour durch den Riemer Park bekommt, kann das Miet-Bike auch in der Messestadt zurückgeben. "Ich hoffe, das wird rege angenommen!", so die Haarer Bürgermeisterin.