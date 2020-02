Im Sommer verhandelt das OLG München weiter

Mit einer Änderung im Urheberrechtsgesetz, die 2002 in Kraft trat, wollte Vacano teilhaben am wirtschaftlichen Erfolg. So will es auch das Gesetz: Denn der neue "Bestseller-Paragraf" sieht eine nachträgliche Beteiligung vor, wenn die Vergütung in einem auffälligen Missverhältnis zu den Erträgen steht. 2008 reichte Jost Vacano mit seinem Anwalt Nikolaus Reber die erste Klage ein.