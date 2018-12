Warum München für Münchner nie schöner ist als genau jetzt.

In dichten Staus drängen sich die Autos in Blechlawinen über den Mittleren Ring. Und wer schließlich doch zu Hause ankommt und keinen Stellplatz bezahlt, muss sich dann auch noch auf die nervenzehrende Suche nach einem Parkplatz machen. Doch es gibt zwei kurze Phasen im Münchner Jahr, in denen die Metropole herunterfährt. In denen plötzlich alles anders ist, dann, wenn die Zugroasten dahoam sind und viele Münchner im Urlaub. Mitte August - und just in diesen Tagen. Dann ist die Stadt leer wie nie. (Lesen Sie auch: Silvesterpartys in München: Hier können Sie noch mitfeiern)