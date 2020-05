Zwischen Schlabberlook und Unterwäsche "GNTM"-Finale: Heidi Klum gewährt Einblicke in ihre Vorbereitungen

Das Finale der 15. Staffel von "Germany's next Topmodel" am Donnerstag (21. Mai) läuft dieses Jahr etwas anders ab. Die Coronavirus-Pandemie verhindert etwa, dass Heidi Klum (46) zur Live-Show nach Deutschland reist. Die Model-Mama begleitet das Finale aber von Los Angeles aus. Die Vorbereitungen laufen bereits, wie Klum auf ihrem offiziellen Instagram-Account dokumentiert. Sie zeigt sich dafür im gemütlichen Jumpsuit und in sexy Unterwäsche...