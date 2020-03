Wie München die Corona-Krise erlebt

Auch am Montag, an dem sich die Nachrichten zum Thema wieder überschlagen, die ersten Corona-Toten in Deutschland gemeldet werden, sind es eher solche kleinen Beobachtungen, die in der Stadt auf die Corona-Krise weisen. Der U-Bahn-Fahrgast mit Mundschutz bleibt die Ausnahme.