Zwischen Familie und Job Cathy Hummels: "Ich verbiete mir nichts"

Wie ist es zu moderieren, wenn Sie die anderen Promis durch Events oder sogar privat kennen?

Hummels: Ich kenne Verona Pooth und Daniela Katzenberger schon durch andere Events, deshalb komme ich auch schneller ins Plaudern. Beide sind tolle Frauen und Mamas wie ich. Das macht es für mich auf jeden Fall einfacher, weil wir viele Überschneidungspunkte haben. Außerdem ist Moderieren eine tolle Herausforderung für mich. In Dresden habe ich schon die Hope Gala moderiert - mir macht das wahnsinnig Spaß und ich würde gerne in Zukunft viel mehr in dieser Richtung machen. Aber Hand aufs Herz - ein wenig aufgeregt bin ich trotzdem.