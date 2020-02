München - Ziemlich genau 18 Jahre ist es her, da schwärmte der damalige Ministerpräsident Edmund Stoiber (CSU) in seiner unsterblich gewordenen Transrapid-Rede von den Vorzügen dieses Verkehrsmittels ("Wenn Sie... in zehn Minuten..."). Stoibers Nachfolger Günther Beckstein (CSU) versenkte das ehrgeizige Milliardenprojekt, doch jetzt kommt eine "Magnetbahn" am Münchener Flughafen wieder auf die politische Tagesordnung - allerdings in viel bescheidener Form.