Zwischen Belohnung und Bestrafung Dschungelcamp 2020 - Tag 12: Anastasiya Avilova ist raus

Dschungel-Erkenntnisse an Tag zwölf

Elena lässt sich von niemanden etwas sagen. Als sich Sven Ottke (52) in ein Gespräch von ihr und Prince Damien einmischt, macht sie ihm eine klare Ansage. "Was denn? Du kommst hier hin, wir reden, du mischst dich ein und gibst deinen Senf dazu. Du hast gar nicht mitbekommen, um was es geht." Sven kontert: "Entspann dich mal!" Das bringt Elena noch mehr in Rage: "Ich darf doch sagen, was ich will! Du hast mir doch nicht zu sagen, wie ich sein muss oder nicht! Du bist nicht mein Vater oder sonst irgendjemand. Ich sage, was ich will und wie ich es will!"