Der Kettenbrief, den Carmen ihren 604.000 Followern präsentiert, verbreitet die Theorie, dass Zwiebeln Bakterien absorbieren und den Menschen so vor Grippe schützen und sogar heilen kann: "*Zwiebeln ABSORB BACTERIA* und das ist der Grund, warum sie so gut darin sind, uns vor *Kälte und Grippe* zu schützen", heißt es in der Nachricht. Was weder Carmen Geiss noch der Verfasser des Kettenbriefs bedacht haben ist die Tatsache, dass es sich bei der Grippe und Corona um Viren und nicht um Bakterien handelt.