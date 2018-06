Zweites Gruppenspiel Löw vor Match gegen Schweden sicher: "Gibt eine Reaktion"

PERSONAL: Auf jeden Fall wird Löw seine Startelf umstellen. Mats Hummels hat sich im Training einen Halswirbel verrenkt und wird höchstwahrscheinlich nicht mitwirken können. Als Ersatz könnte Niklas Süle oder Antonio Rüdiger in die Startelf rücken. Links in der Abwehrkette wird nach überstandenem Infekt Jonas Hector erwartet. Weitere Umstellungen ließ Löw offen. Marco Reus oder Julian Brandt könnten links angreifen. Gomez ist eine Alternative für den jungen Timo Werner als Angriffsspitze. "Was wir vorn brauchen, sind Leute, die in die Tiefe gehen. Es geht vor allem um Laufwege", sagte Löw.