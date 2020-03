Gegen Jena allerdings durfte Gebhart zum zweiten Mal in Folge in der Startelf ran – Löwencoach Michael Köllner setzte erneut voll auf den Zehner. Und der zahlte das Vertrauen prompt zurück, schoss sein zweites Tor in Folge. Doch nicht nur wegen des Tores wurde Gebhart (AZ-Note 2) nach Abpfiff mit Sprechchören gefeiert: Der Routinier spielte stark, arbeitete viel nach hinten mit. Eine Eigenschaft, die früher nicht unbedingt auf Gebharts Prioritätenliste ganz oben stand.