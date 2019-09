Autos auf Treppen - das Phänomen häuft sich

Wenn das so weitergeht, kann die Münchner Feuerwehr bald eine Auto-von-Treppen-Bergungseinheit gründen. Es war der zweite Einsatz dieser Art an diesem Tag und der dritte innerhalb weniger Wochen. Am Mittag war ein VW Tiguan auf jener U-Bahn-Treppe am Marienhof steckengeblieben, auf die sich bereits im August ein französisches Ehepaar mit seinem Mercedes verirrt hatte.