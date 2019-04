Arp nicht im Kader - Ex-Bayern-Talent Wintzheimer trifft

Mickrige 382 Minuten stand er in den bisherigen 30 Zweitliga-Spielen auf dem Platz. Getroffen hat er nicht, zuletzt gehörte er nicht mal mehr zum Kader. Als der HSV beim Topspiel in Köln spät ausglich, feierte Arp das vom heimischen Sofa aus und teilte seine Freude in den Sozialen Netzwerken. Anstatt um die Bundesliga-Rückkehr kickte der Junioren-Nationalspieler zuletzt regelmäßig in der U21 des Klubs in der Regionalliga Nord. "Ich spiele die Saison jetzt zu Ende und hoffe, dass ich oben noch einmal Akzente setzen kann und vielleicht den einen Moment noch kriege. Bis dahin bin ich auf jeden Fall HSV-Spieler", sagte Arp in der vergangenen Woche dem Abendblatt.