Die Schalterhalle war ein Wahrzeichen Münchens

Da lohnt sich ein Blick zurück in das Jahr 1959/60, als der Schwammerl aufgebaut wurde. Für die Münchner war er eine Art Startschuss in bessere Zeiten. Denn der Krieg hatte am Ende große Teile des ursprünglichen Bahnhofs zerstört. Eine 60er Jahre Stilikone war dieses Ensemble aus der unendlich hoch wirkenden Glasfassade der Schalterhalle, der riesigen Uhr und eben dem Schwammerl in doppelter Nierenform, mit sehr hohem Wiedererkennungswert.