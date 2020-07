Zwei weitere Schnappschüsse Prinzessin Beatrice bedankt sich mit neuen Hochzeitsfotos bei Fans

Die Trauung von Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi (37) fand am Freitagmorgen Corona-bedingt im engsten Familienkreis in der mit prachtvollem Blumenschmuck verzierten All Saints Chapel auf dem Gelände der Royal Lodge im Windsor Great Park in Berkshire statt. Auf einem der neuen Bilder sind Braut und Bräutigam auf dem Anwesen zu sehen, Hand in Hand und breit lächelnd. Auf dem zweiten Bild blickt Edoardo seine Frau liebevoll an. Auf diesem Schnappschuss sind das Hochzeitskleid und die Tiara - beides Leihgaben von Beatrices Großmutter Queen Elizabeth II. (94) - bis ins kleinste Detail zu erkennen.