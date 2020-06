"Werneckhof by Geisel": Das ist der Grund für die Schließung

Am Donnerstag haben die Eigentümer der Geisel Privathotels verkündet, das Zwei-Sterne-Restaurant "Werneckhof by Geisel" für immer zu schließen. Keine leichte Entscheidung sei das gewesen, schreiben sie in einer Mittelung. "Abstandsregelungen und andere Hygieneauflagen lassen es in einem so kleinen Restaurant nicht zu, den gewohnten exzellenten Service für unsere Gäste zu gewährleisten", so Michael Geisel.