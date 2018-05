Zwei müssen zu Hause bleiben Nicht alle Spice Girls sind zur Royal Wedding eingeladen

Ein Insider ließ durchsickern, dass nur Victoria Beckham (44), Emma Bunton (42) und Geri Horner (45) zu den Auserwählten zählen. Für Mel C (44) sowie Mel B (42) wurden demnach keine Einladungskarten verschickt. Bemerkenswert ist dies vor allem bei Mel B, die zu Hause in Los Angeles verweilen wird: Sie war es nämlich, die in einem Interview in der US-Talkshow "The Real" den Stein überhaupt erst ins Rollen gebracht hatte, als sie einen Auftritt der Spice Girls im Rahmen der Royal Wedding nicht vollkommen ausschloss und großen Raum für Spekulationen bot.