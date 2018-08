München - Er hat auf dem Parkplatz der Disco Buck Rogers in Fürstenfeldbruck zwei Männer mit dem Auto umgefahren. Absichtlich? So ohne weiteres nicht nachweisbar. Das Landgericht hat Ben B. (24, Name geändert) deshalb nun zu einem Jahr und acht Monaten Bewährungsstrafe verurteilt – wegen fahrlässiger Körperverletzung und Unfallflucht.