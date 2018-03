Mühldorf am Inn - Zwei Männer blieben schwer verletzt am Tatort zurück. Die Messerstecher, die ihnen die Verletzungen zugefügt haben, flüchten. Zunächst! Erst ein Großaufgebot an Polizei konnte die beiden mutmaßlichen Täter in Mühldorf am Inn in der Nacht aufspüren.