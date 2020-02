Zwickau/München - Wurde der TSV 1860 beim 2:2 in Zwickau vom Schiedsrichter benachteiligt? Ja, meint Babak Rafati. Der 49-Jährige war über viele Jahre hinweg als Unparteiischer in Bundesliga und Champions League unterwegs - noch heute beäugt er die Arbeit seiner ehemaligen Kollegen genau. Für seine Analyse bei "Liga3-online.de" sah er sich zwei Szenen beim Löwen-Remis in Sachsen genauer an und kam zu dem Schluss, dass Sechzig in beiden Situationen verpfiffen wurde.