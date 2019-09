Zum Glück rief die Frau nach dem Telefonat bei der 110 an. Dort erfuhr sie, dass sie es mit falschen Polizisten zu tun habe. Zivilbeamte beobachteten an der Adresse der Seniorin einen Mann, der zu seinem Auto lief und wegfuhr. Die Polizisten stoppten den Wagen. Am Steuer saß ein 35-Jähriger aus der Nähe von Fürstenfeldbruck. Er hatte den Auftrag, Schmuck und Bargeld abzuholen.

Lesen Sie hier: Falsche Polizisten - Bande nimmt ältere Frauen mit fieser Masche aus