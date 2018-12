Zwei Münchner Verbrechen kommen in Frage

In München gibt es gleich zwei Verbrechen, für die der Mann als Täter in Frage kommen könnte. Dabei geht es zum einen um den sogenannten Isar-Mord. Im Mai 2013 wurde an der Isar der Ingenieur Domenico L. (31) von einem Mann erstochen. Der Täter hatte zuvor die Verlobte des Opfers grundlos beleidigt und angespuckt. Der Mörder entkam unerkannt. Er hatte sich bei der Tat an der Hand verletzt, deshalb hat die Polizei seine DNS.