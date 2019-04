Grasbrunn - Gleich zwei Brände in Grasbrunn am Osterwochenende beschäftigen derzeit die Polizei und die Feuerwehr. Zunächst wurde am Ostersonntag gegen 22.15 Uhr ein Brand in einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei stand der Motorraum eines abgestellten Pkw in Flammen. Die Feuerwehr konnte den brennenden Audi binnen kurzer Zeit löschen.