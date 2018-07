AZ-Hintergrund: Gewalt gegen Schwule in München - Die Zahlen Im vergangenen Jahr erfuhr das Schwulenzentrum Sub von 38 Gewalttaten gegen Schwule außerhalb der Familie – 2016 waren es 22. Christoph Knoll, Leiter des Anti-Gewalt-Projekts des Sub sagt, dass eine Mehrzahl der Taten nicht angezeigt werden. Von 38 Betroffenen sind nur zwei zur Polizei gegangen – aus Scham, Angst vor der Polizei und der Sorge geoutet zu werden. Bei der bayerischen Polizei gibt es – im Gegensatz zu vielen anderen Bundesländern – auch keine queeren Ansprechpartner für homosexuelle Opfer. In Berlin etwa, wo es solche Beamte gibt, ist die Zahl der Anzeigen eklatant gestiegen. Auch werden homophobe Straftaten in Bayern nicht extra erfasst, so dass sie in keiner polizeilichen Statistik auftauchen – zumal im Fall von politisch motivierter Hasskriminalität, wie es im Beamtensprech heißt, der Staatsschutz übernimmt. "Ich hätte vor zehn Jahren nie gedacht, dass so eine Strömung von vorurteilsmotivierter Gewalt je wieder möglich ist", sagt Knoll. Nun sei sie aber wieder da, unter anderem befeuert durch offen homophobe Gruppen.