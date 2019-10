München-SPD will zwischenzeitliche Nutzung für Wohnungslose

In der Anfrage bittet die SPD den OB, sich an den Freistaat zu wenden – und auch zu prüfen, welche rechtlichen Möglichkeiten die Stadt hat, eine zwischenzeitliche Nutzung der Räumlichkeiten als bezahlbaren Wohnraum für wohnungslose Menschen zu erzwingen. Offman schimpft: "Eine so große, gut gelegene Immobilie in einer Stadt wie München über Jahre hinweg leer stehenzulassen ist eine Zumutung!"