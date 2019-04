Zustand soll "stabil" sein Wegen Infektion: Dalai Lama ins Krankenhaus eingeliefert

Der 83-Jährige war demnach von einer Veranstaltung in Neu-Delhi in seine Heimat Dharamsala zurückgekehrt. Anschließend habe er sich "unwohl" gefühlt, wird sein Privatsekretär Tenzin Taklha zitiert. "Als Vorsichtsmaßnahme" sei der Dalai Lama in ein privates Krankenhaus in Neu-Delhi gebracht worden. Dort werde er die nächsten zwei bis drei Tage bleiben, so Taklha weiter.